الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الغبار في المملكة

الوكيل الإخباري - أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن موجة الغبار ستنحسر مساء اليوم السبت في أغلب مناطق المملكة باستثناء مناطق البادية .

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وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن درجات الحرارة اليوم ستصل إلى نحو 40 درجة مئوية في الأغوار أما المناطق الوسطى تصل إلى 33 درجة مئوية مشيرا أن الأجواء ستكون لطيفة الحرارة ليلاً.



وأضاف أن درجات الحرارة يوم غد الأحد ستنخفض بمعدل 10 درجات مئوية وتبلغ سرعة الرياح شمالية غربية نشطة السرعة من 60 إلى 70 كم/ساعة.



وحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحيانا في مناطق البادية بالإضافة إلى خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.