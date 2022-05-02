بدء تأثير المنخفض الخماسيني مساء اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. ومع ساعات المساء والليل تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض خماسيني، حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة في العديد من المناطق، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة.



خليج العقبة:

نهاراً: الأجواء حارة نسبياً ومغبرة أحياناً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ليلاً: الأجواء مغبرة، والرياح شمالية قد تتحول أحياناً إلى جنوبية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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التحذيرات:

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات المساء والليل بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.