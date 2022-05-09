ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الإثنين

الوكيل الإخباري - ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل ضمن معدلاتها العامة، الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليـــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول ظهراً إلى جنوبية تنشط على فترات وقد تثير الغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

