الأرصاد تنشر تفاصيل المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات المساء بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة تتكاثر كمياتها تدريجيا، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، ومع ساعات الليل تمتد الهطولات المطرية الى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة،الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

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خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تتحول احيانا اثناء النهار الى جنوبية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



أما غداً الخميس:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة جداً وغائمة، وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، وقد تكون الهطولات المطرية في ساعات الصباح غزيرة أحياناً في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج تكون ممزوجة بالمطر أحيانا ولفترة قصيره تكون غير مؤثرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطول تدريجيا، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



التحذيرات:

-احتمال أثناء النهار تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في أجزاء من شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التى تشهد هطولات.

- خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

