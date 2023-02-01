الأرصاد: جبهة هوائية أكثر برودة وتساقط للثلوج مساء اليوم

الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ورطبة، حيث تسود أجواء باردة جدا وماطرة في شمال المملكة تكون غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد ، بينما تكون الأجواء غائمة جزئيا ومغبرة خاصة في مناطق البادية مع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تتجاوز سرعتها 70كم/س في بعض المناطق، ومع ساعات المساء تعبر المملكة جبهة هوائية أكثر برودة حيث تتحول الرياح إلى غربية و تهطل الامطار في أغلب المناطق تكون غزيرة احيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، كما يتوقع خلال ساعات الليل تساقط زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يصل ارتفاعها إلى 1100م عن سطح البحر والتي قد تتراكم بشكل محدود ومتفاوت حسب الارتفاع خاصة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) وفق دائرة الأرصاد.

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خليج العقبة:

نهارا: الأجواء غائمة جزئيا بوجه عام، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائجاً.

ليلاً: الأجواء باردة نسبيا، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية.