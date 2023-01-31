بدء تأثير المنخفض القبرصي المصحوب بالأمطار والثلوج على المملكة

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الاجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط البرد، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت ، ومع ساعات ما بعد الظهر تمتد الهطولات لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية كما يحتمل أن تهطل زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراة لفترة قصيرة وغير مؤثرة ، والرياح غربية نشطة السرعة يصاحبها هبات قوية احياناً تصل سرعتها 60كم/س في بعض المناطق تثير الغبار في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد .

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خليج العقبة: الأجواء لطيفة الحرارة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تثير الغبار على فترات ، والبحر مائجاً.



ليلاً: الأجواء باردة نسبيا، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والبحر متوسط ارتفاع الموج

التحذيرات ليوم الثلاثاء :



- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت.

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.



- خطر تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار.

- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

