المملكة على موعد مع ثلوج ممزوجة بأمطار غزيرة اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تصبح الأجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، مع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، ويتوقع في ساعات ما بعد العصر ان تكون الهطولات غزيرة احيانا في شرق وجنوب شرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى بما فيها منطقة البحر الميت قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وهناك احتمال ضعيف لتساقط بعض الزخات الخفيفة من الثلج ممزوجة بالمطر فوق قمم جبال الشراة لفترة قصيرة وغير مؤثرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً، تضعف فرص الهطول في أغلب المناطق، فيما تبقى ماطرة في البادية الشمالية الشرقية وتكون غزيرة ولفترة محدودة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في المناطق الشرقية، ومع ساعات متأخرة من الليل تميل الأجواء الى الاستقرار التدريجي وتتناقص كميات الغيوم



التحذيرات ليوم الاثنين

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

- احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد العصر في الاودية والمناطق المنخفضة التي تشهد غزارة في الهطولات بما فيها البحر الميت.

- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار.