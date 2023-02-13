الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي غداً وموجة الصقيع تنتهي السبت القادم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال رئيس قسم تنبؤات الطقس في إدارة الأرصاد الجوية المهندس أيمن صبح إن موجة الصقيع والانجماد التي تؤثر على المملكة ستنحسر اعتباراً من السبت القادم.

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وأضاف لـ "الوكيل الإخباري" أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط .



وأشار أن المملكة ستتأثر مساء غد الثلاثاء بحالة عدم استقرار جوي تشهد هطول أمطار في أماكن متفرقة من المملكة منوهاً أنها ستستمر إلى مساء يوم الأربعاء.



وتابع صبح "احتمالية ضعيفة لتساقط الثلوج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية المتقطعة غير المؤثرة".



وحذر المواطنين من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن الصقيع .



كما حذر من تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

