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الإثنين، 18-03-2024 11:55 م

الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الثلاثاء من خطر  تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية ، خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية،خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري.

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وتتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الشمال الشرقي من سوريا .

 

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