الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 26-09-2021 09:55 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

⚠ التحذيرات:
🔺  خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
🔺  احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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