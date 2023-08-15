الثلاثاء 15-08-2023
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أعلى درجة حرارة سُجلت في الاردن اليوم الثلاثاء- جدول

الثلاثاء، 15-08-2023 07:21 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

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الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 ليلاً: الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات: 
- خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس  وقت الذروة  لفترة طويلة.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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