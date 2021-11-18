الخميس 18-11-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 18-11-2021 06:44 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء هذه الليلة باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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التحذيرات:


- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات ما بعد الظهر بسبب الغبار في مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتاخر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في حال هطول المطر.

 

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