الجمعة 31-12-2021
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الجمعة، 31-12-2021 08:38 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

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الوكيل الاخباري -  تكون الأجواء الليلة باردة وغائمة، وتهطل زخات من المطر في أغلب مناطق المملكة، قد تكون في ساعات الليل المتأخرة ولفترة محدودة غزيرة احيانا في اجزاء من المناطق الجنوبية ، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر. 

 
⚠ التحذيرات:
🔺 خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل المتأخرة في اجزاء من المناطق الجنوبية.
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.
🔺 خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.

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