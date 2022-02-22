الارصاد : انقلاب على الأجواء وأمطار رعدية غزيرة بطريقها إلى الأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجيا يوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة وغائمة جزئياً، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الشمالية والوسطى قد يصحبها الرعد أحياناً في شمال المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.





وتتأثر المملكة الجمعة وفق إدارة الأرصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري بمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا، حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، والأجواء باردة بوجه عام وغائمة وماطرة بين الحين والآخر خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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