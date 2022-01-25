تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يشهد يوم الاربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والأجواء باردة جداً في أغلب المناطق والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية، وتدريجياً اعتباراً من ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداُ من أصل قطبي؛ وتتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة لتتحول الاجواء الى غائمة، مع سقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة.



ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري تدريجياً يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ، لتتحول الأجواء إلى غائمة وماطرة في العديد من المناطق، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، كما يتساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق سطح البحر، وتتراكم بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة.

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