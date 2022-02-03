الأرصاد تكشف عن الارتفاعات التي ستشهد تساقط للثلوج الجمعة

الوكيل الإخباري -



توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب أن المملكة ستشهد يوم الجمعة تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجنوبية العالية التي تزيد عن 1400م عن سطح البحر.

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وأكد آل خطاب اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أنه ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتشتد سرعة الرياح التي تثير الغبار في مناطق عدة من المملكة .



ونوه أن المنخفض الجوي المتوقع يوم الجمعة يترافق معه كتلة هوائية باردة جدا، تؤدي تدريجيا مع ساعات الليل من يوم الخميس لتساقط زخات من المطر خاصة في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية.