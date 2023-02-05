الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وثلوج على ارتفاع 1100 متر غداً الاثنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاثنين بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا تتحول الى غائمة مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، كما تسود رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها الى 80كم/س مما يؤدي الى تشكل العواصف الغبارية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر تعبر الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي حيث تنتظم الهطولات المطرية وتكون غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل يتوقع هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعاها عن 1100م عن سطح البحر، تكون ممزوجة بالمطر احيانا. ويتوقع ان تتراكم بشكل محدود فوق قمم جبال الشراة العالية.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل العواصف الغبارية خاصة في جنوب وشرق المملكة ، خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها ،خطر تشكل السيول في ساعات المساء والليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة ،وخطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض.

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