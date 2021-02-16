الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 16-02-2021 08:01 م

الارصاد : تعمق الكتلة القطبية وتدني مستوى تساقط الثلوج الى 800 متر

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الوكيل الاخباري - وفق الارصاد الجوية بمشيئة الله إعتباراً من ساعات الفجر تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر على فترات في الأنحاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، تكون ممزوجة بالثلج أحياناً، يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد احياناً  كما وتهطل زخات متقطعة من الثلج بين الحين والآخر على المرتفعات الجبلية العالية .

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ومع ساعات الليل المتأخرة من ليلة الاربعاء ونتيجة لعبور الجبهة الهوائية الأشد برودة؛ تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وتهطل الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800م فوق سطح البحر، تكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الأرتفاعات . 


 




 

 


 

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