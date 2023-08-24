الارصاد : تغير على حالة الطقس اعتباراً من الجمعة و الاسبوع القادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت ادارة الارصاد الجوية انه اعتبارا من الجمعة وخلال الاسبوع القادم يتوقع ان تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لتسود اجواء الصيف الاعتيادية ولا موجات حر مؤثرة.



وبالتفاصيل يطرأ يوم الجمعة انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والاغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتكون الأجواء ليلاً معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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