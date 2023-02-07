الارصاد تكشف موعد رحيل المنخفض وحالة طقس الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الأجواء يوم الاربعاء شديدة البرودة وغائمة وماطرة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية



وتكون الهطولات غزيرة في ساعات الصباح على فترات في الاجزاء الغربية من المملكة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مع تساقط الثلج بين الحين والاخر فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 900 م عن سطح البحروما يزيد



كما يتوقع ان تشهد المرتفعات التي يصل ارتفاعها الى 800 م تساقط للثلج احيانا مع حدوث تراكمات بشكل متفاوت حسب الارتفاع



والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية ومع ساعات المساء يتراجع تاثير المنخفض الجوي تدريجياً حيث تضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح.



وتحذر الادارة من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ، خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تشهد تساقطات ثلجية ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات بانواعها

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