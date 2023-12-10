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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من انتشار المجاعة

الأحد، 10-12-2023 07:06 م

الارصاد : عدم استقرار جوي وامطار رعدية غزيرة قادمة الى الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم غد الاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار في المناطق الجنوبية بما فيها محافظة العقبة تمتد تدريجياً لتشمل المناطق الشرقية واجزاء محدودة من المناطق الوسطى .

ووفق ادارة الارصاد الجوية يتوقع ان تكون الامطار غزيرة احياناً في المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، و مع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار.

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