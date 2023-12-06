الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 06-12-2023 07:24 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة . 

ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

🔺 التحذيرات: 
-  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من البادية .

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