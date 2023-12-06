تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .
ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
🔺 التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من البادية .
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