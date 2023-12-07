انخفاض ملموس على الحرارة وامطار على هذه المناطق بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - يطرأ يوم السبت انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة نسبياً الى باردة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى .



وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية اثناء النهار في مناطق البادية بسبب الغبار.

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