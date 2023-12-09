الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة يوم الاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر في جنوب المملكة تمتد تدريجيا لتشمل المناطق الشرقية تكون غزيرة احيانا قد يصحبها الرعد .



ونهار يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة ، وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومن المتوقع بمشيئة الله هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة.



ومع ساعات متأخرة من الليل تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان