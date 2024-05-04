السبت 04-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 04-05-2024 06:07 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

جو


الوكيل الاخباري - يكون الطقس لطيف في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان  الطقس بارد نسبيا في أغلب المناطق ، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة  تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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