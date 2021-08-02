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الإثنين، 02-08-2021 07:34 ص

الكتلة الحارة تؤثر على المملكة الإثنين

تا
توضيحية


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة ، الإثنين تدريجياً بكتلة هوائية حارة وجافة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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