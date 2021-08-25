الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 07:34 ص

المملكة على موعد مع كتلة حارة الأربعاء

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الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية حارة، الأربعاء حيث ترتفع الحرارة قليلاً، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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