الإثنين 31-10-2022
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الإثنين، 31-10-2022 05:57 م

امطار رعدية في الاردن الثلاثاء والارصاد تحذر

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، قد يصحبها الرعد احياناُ في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية .
 
وتكون الأجواء ليلاً باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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