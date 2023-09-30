امطار وانخفاض على الحرارة الاحد والأرصاد تُحذر

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الاحد بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة حيث يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة



وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى.



وتحذر الارصاد الجوية الاحد من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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