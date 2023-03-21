انحسار تأثير المنخفض الجوي السائد اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء باردة وغائمة جزئيا، والفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً تنشط على فترات .

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ليلاً: تتناقص كميات الغيوم تدريجيا وتميل الأجواء الى الاستقرار، ويتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الثلاثاء :

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.