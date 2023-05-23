الثلاثاء 23-05-2023
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الثلاثاء، 23-05-2023 06:52 ص

انخفاض قليل على درجات الحرارة الثلاثاء وفرصة ضعيفة لسقوط زخات مطرية

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الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب االمناطق، و حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهنالك فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المملكة خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

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أما ليلاً فتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وبقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم الثلاثاء:


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.

 




 

 


 

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