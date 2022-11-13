بدء تساقط الامطار الغزيرة في المملكة - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شهدت طريق الرويشد باتجاه الصفاوي بالمناطق الشرقية من المملكة هطولا غزيرا للامطار مساء اليوم الاحد ، وفق ادارة الارصاد الجوية .



وأكدت الأرصاد الجوية اليوم الأحد بدء تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة .



وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن العاصمة عمان ستشهد تساقط زخات من المطر ويتوقع ان تكون الهطولات غير منتظمة مع احتمال ان تكون غزيرة احيانا و يصحبها الرعد.

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