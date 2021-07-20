الثلاثاء 20-07-2021
الوكيل الاخباري

الأردنيون يقبلون على ذبح الأضاحي في أول أيام العيد - صور

وفيات الثلاثاء 20-7-2021

ولي العهد: في هذه الأيام المباركة، نسأل الله أن يعم الخير والبركة على الأردن وشعبه العزيز

الملكة رانيا تُعبر عن سعادتها بلقاء السيدة الأولى في البيت الأبيض

خطبة العيد: العيد هو عيد التسامي على النزاع و الخصوم

الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية

الملكة رانيا: عيد أضحى مبارك لكم ولعائلاتكم

منى تستقبل حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة

أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى

تراجع الكتلة الحارة تدريجياً وانحسارها غدًا

الثلاثاء، 20-07-2021 08:29 ص

تراجع الكتلة الحارة تدريجياً وانحسارها غدًا

المملكة


الوكيل الإخباري - يتراجع اليوم الثلاثاء، تدريجياً تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، وتنخفض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.


وبحسب التقرير، ينحسر يوم غدٍ الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


ويطرأ يومي الخميس والجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 - 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19، وفي مرتفعات الشراة 33 - 18، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 35 - 23، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26، وفي البحر الميت 41 - 25، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
شمس

درجة الحرارة تلامس الـ 40 في بعض أحياء العاصمة

8267fb0f43c18823c7804441f7d66a4c

انخفاض طفيف على الحرارة في أول أيام العيد

طقس-3

ذروة الكتلة الحارة على المملكة اليوم

7202116211458575752900

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة الإثنين

سسس

اشتداد تأثير الكتلة الحارة الأحد

720215224517471997471

الارصاد توجه نصائح للمواطنين وتحذر من ارتفاع الحرارة يوم الاحد

أخبار متعلقة
7202116211458575752900

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة الإثنين

سسس

اشتداد تأثير الكتلة الحارة الأحد

حم

الحرارة أعلى من معدلاتها الاثنين

ورد

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء

ع

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع موجة حارة جديدة

عمان

استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة الجمعة