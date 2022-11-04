تطورات المنخفض الجوي والامطار القادمة الى المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت مواقع طقس مختصة أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي منتصف الأسبوع .



ووفق نشراتها الجوية من المرجح ان تشهد بعض مناطق المملكة امطارا خفيفة اعتباراً من مساء الاثنين ، وتشتد على شكل زخات مطرية يوم الثلاثاء ، وتستمر حتى مساء يوم الاربعاء ، حيث من المتوقع تشكل الضباب في مناطق مختلفة من المملكة .



كما أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتلامس حاجز 18 درجة مئوية خلال نهار الثلاثاء القادم.



ونهار الثلاثاء ، تنخفض درجات الحرارة قليلاً وتُصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ما بين 2-4 درجات مئوية.



ومن المتوقع تساقط الامطار على المرتفعات وفي العديد من المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء .

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