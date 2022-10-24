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الإثنين، 24-10-2022 10:59 ص

الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار جوي في المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
كشف مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي يومي الثلاثاء والأربعاء .

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وأضاف آل خطاب اليوم الاثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن حالة عدم الاستقرار الجوي سيصاحبها تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط لحبات البرد .


ونوه أن تأثير حالة عدم الاستقرار سيبدأ صباح غداً الثلاثاء في المناطق الجنوبية وسيستمر بعد الظهر إلى باقي مناطق المملكة .


وحذر المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه بما فيها منطقة البحر الميت بالإضافة إلى الانزلاقات على الطرقات.


كما حذر من خطر العواصف الرعدية و خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار في بعض المناطق قبل بدء الهطول المطري .


 




 

 


 

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