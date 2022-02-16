الخميس 17-02-2022
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الأربعاء، 16-02-2022 05:09 م

تطورات المنخفض القطبي الذي سيؤثر على الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن تتأثر المملكة وفلسطين ما بين 22 شباط ولغاية الأسبوع الأول من شهر آذار بأكثر من حالة جوية مُتوقع أن تكون احداها قطبية شديدة البرودة ترتفع معها فرص تساقط الثلوج فوق مرتفعات المملكة وفلسطين بمشيئة الله تعالى .

ووفق عقل لموقع الوكيل الاخباري انه سيتم نشر تقارير متلاحقة لأطلاعكم على اخر المستجدات اولا بأول حول المنظومة الجوية القطبية المُتوقعة في حال ثباتها ان شاء الله او في حال تراجعها . 

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