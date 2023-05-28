الأحد 28-05-2023
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الأحد، 28-05-2023 05:11 م

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والحالة الجوية يوم الاثنين

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الوكيل الاخباري -  يشتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي مع بقاء الأجواء مغبرة بوجه عام ومعتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول وحارة نسبيا في باقي المناطق ،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة  مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 60كم/س في بعض المناطق  ، ومع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتميل الأجواء إلى الإستقرار التدريجي .

⛔️ التحذيرات :
-  خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

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