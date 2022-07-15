الجمعة 15-07-2022
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الجمعة، 15-07-2022 05:48 م

تطورات موجة الحر القادمة إلى المملكة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم غد السبت، إرتفاع طفيف وتدريجي على الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي الأحد، درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار. كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

ويوم الاثنين يكون هناك إرتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.
 
وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" إن ذروة الحرارة ستكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لتصل إلى 37 درجة مئوية في العاصمة عمان و43 درجة في الأغوار والبحر الميت قابلة للزيادة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لتلافي التعرض لضربات الشمس وعدم ترك الأطفال بالمركبات لفترات طويلة .

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