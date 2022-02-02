تعرف على أماكن تساقط وتراكم الثلوج القادمة الى الاردن



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مامون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة على موعد مع منخفض جوي فجر يوم الجمعة مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً يجلب الأجواء الباردة جدا والأمطار الغزيرة والثلوج المتراكمة في جبال جنوب المملكة (الشراه) .



وأضاف عقل أن المنخفض المُتوقع لا يشبه المُنخفض الذي أثر على المملكة الأسبوع الماضي من حيث شمولية الثلوج بحيث مُتوقع أن تشهد مناطق شمال ووسط المملكة امطارا غزيرة وتساقط لحبات البرد وربما زخات ثلوج مخلوطة بالأمطار نهار يوم الجمعة بينما مُتوقع أن تشهد جبال جنوب المملكة ( الشراه) تساقطاً للثلوج وتراكمها بشكل متفاوت بمشيئة الله تعالى .

اضافة اعلان