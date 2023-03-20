تعرف على حالة الطقس في اول ايام رمضان بالاردن

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الوكيل الاخباري - تغطي سماء المملكة يوم الخميس كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، و دافئة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الاجواء ليلاً باردة نسبيا، ومغبرة خاصة في مناطق البادية، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
 
وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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