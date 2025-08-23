أجواء حارة نسبيًا اليوم وغدًا

السبت 2025-08-23 12:32 م
 

الوكيل الإخباري-  تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 2-3 درجات مئوية ، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الأحد، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

و تنخفض درجات الحرارة قليلا الاثنين والثلاثاء ويصبح الطقس صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 36 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 38 - 23، وفي مناطق السهول 35 - 24، وفي الأغوار الشمالية 40 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.
 
 
