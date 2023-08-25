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الجمعة، 25-08-2023 09:04 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

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الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الجمعة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام وتصبح الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان

 
وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الفجر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.  

 وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. 


 




 

 


 

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