تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري - يطرأ تراجع على درجات الحرارة حيث تنخفض لتعود لمعدلاتها الاعتيادية ، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا تميل للبرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية رطبة خفيفة السرعة.