تفاصيل الحالة الجوية ليوم الخميس- تحذيرات

الوكيل الاخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية أن يوم الخميس نهارا ستشهد المملكة إرتفاع قليل على درجات الحرارة؛ والاجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة



التحذيرات ليوم الخميس :

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



