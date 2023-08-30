الأربعاء 30-08-2023
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الأربعاء، 30-08-2023 11:16 م

تفاصيل الحالة الجوية ليوم الخميس- تحذيرات

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الوكيل الاخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية أن يوم الخميس  نهارا ستشهد المملكة إرتفاع قليل على درجات الحرارة؛ والاجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة  

التحذيرات ليوم الخميس : 
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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