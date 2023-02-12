الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

اصابة 5 عاملين بشركة الكهرباء اثناء تأدية الواجب

الزراعة: سنستمر بإغلاق أسواق المواشي للحد من الحمى القلاعية

توصية نيابية بتأجيل قروض مربي الثروة الحيوانية

المياه : ضبط حفارة مخالفة في الخالدية

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي وفرص تساقط الثلوج اعتباراً من الثلاثاء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الخصاونة يوعز بعلاج مريض على نفقة الحكومة

الخدمة المدنية : وقف طلب التوظيف لسنتين إذا نقلت الإقامة دون مبرر

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الذاتي ‏الياباني

الأحد، 12-02-2023 06:23 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على الحرارة، الاجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً: الاجواء باردة جداً في اغلب المناطق، وغائمة جزئيا، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

⛔️التحذيرات:
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .

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