تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على الحرارة، الاجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً: الاجواء باردة جداً في اغلب المناطق، وغائمة جزئيا، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



⛔️التحذيرات:

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .

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