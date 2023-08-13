تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة جدا بوجه عام، وتكون مغبرة على فترات خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة خاصة في جنوب غرب المملكة قد يصحبها الرعد احيانا .



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



🔺 التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة .

- عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.

- عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

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