الأحد 20-08-2023
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الأحد، 20-08-2023 03:48 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري -  قالت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء تكون حارة نسبيا يوم الاثنين فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات: 
- خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة.
- احتمال  تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.
- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.
- عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

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