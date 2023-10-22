تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شرق وجنوب شرق المملكة.



ليـــلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة .



التحذيرات ليوم الاثنين :

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- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.