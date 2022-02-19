تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء باردة وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات المساء تتناقص الغيوم تدريجياً وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في فترات النهار.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

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