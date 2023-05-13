السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

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السبت، 13-05-2023 04:30 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

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الوكيل الاخباري - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة  مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً:  الأجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية و لطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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